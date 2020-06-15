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– Алло, говорите.
– Добрый день, это регистратура?
– Нет, это морг.
– Ой, извините, к вам мне еще рано…
– Ничего, мы подождем.
– Доктор, там пациент считает, что он волк. Что с ним делать?
– Ничего. Главное – не отпускайте его к бабушке в соседнюю палату.
– С кем это ты вчера гуляла? Новый поклонник?
– Нет, старый. Только с френдозоны откинулся.
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