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Будет весело: самые смешные анекдоты

Будет весело: самые смешные анекдоты
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
Подборка лучших шуток о врачах и не только - от "Утро.ру"

Свежие приколы рассмешат до слез и помогут избавиться от хандры.

  • В Советском Союзе жить было проще – было только два вида колбасы отличного качества, а теперь в супермаркете 200 сортов, однако хороших по-прежнему два, попробуй их отыскать.


  • Позвонил в больницу. Трубку снимает женщина с приятным голосом:

– Алло, говорите.

– Добрый день, это регистратура?

– Нет, это морг.

– Ой, извините, к вам мне еще рано…

– Ничего, мы подождем.


  • В психиатрической лечебнице разговаривают врач и медсестра:

– Доктор, там пациент считает, что он волк. Что с ним делать?

– Ничего. Главное – не отпускайте его к бабушке в соседнюю палату.


  • Встречаются на улице две подруги:

– С кем это ты вчера гуляла? Новый поклонник?

– Нет, старый. Только с френдозоны откинулся.


  • Утром сын жалуется отцу на боли в ухе. "Сын, у тебя где болит? Снаружи или внутри?" – спрашивает тот. Ребенок выходит в подъезд, затем возвращается и сообщает: "Одинаково".

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие анекдоты от звезд "Аншлага". 

Дарья ПЕТРОВА

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