Подборка лучших шуток о врачах и не только - от "Утро.ру"

Свежие приколы рассмешат до слез и помогут избавиться от хандры.

В Советском Союзе жить было проще – было только два вида колбасы отличного качества, а теперь в супермаркете 200 сортов, однако хороших по-прежнему два, попробуй их отыскать.





Позвонил в больницу. Трубку снимает женщина с приятным голосом:

– Алло, говорите.

– Добрый день, это регистратура?

– Нет, это морг.

– Ой, извините, к вам мне еще рано…

– Ничего, мы подождем.





В психиатрической лечебнице разговаривают врач и медсестра:

– Доктор, там пациент считает, что он волк. Что с ним делать?

– Ничего. Главное – не отпускайте его к бабушке в соседнюю палату.





Встречаются на улице две подруги:

– С кем это ты вчера гуляла? Новый поклонник?

– Нет, старый. Только с френдозоны откинулся.





Утром сын жалуется отцу на боли в ухе. "Сын, у тебя где болит? Снаружи или внутри?" – спрашивает тот. Ребенок выходит в подъезд, затем возвращается и сообщает: "Одинаково".

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие анекдоты от звезд "Аншлага".