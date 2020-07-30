Что случилось сегодня: последние новости на 30 июля
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Кремль заявил, что Россия не
имеет никакого отношения к происходящим на Белоруссии событиях. Профсоюзы РФ предлагают увеличить размер выплат для безработных. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 30 июля.
Политика
Москва впервые прокомментировала ситуацию с
задержанными в Белоруссии россиянами. По словам официального представителя
Кремля Дмитрия Пескова, республика является союзницей РФ, поэтому делать заявления
о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать там обстановку, нельзя.
Жизнь
Общественники предложили повысить размер выплат по
безработице для россиян, у которых имеются проблемы с трудоустройством.
Независимые профсоюзы считают, что размер суммы должен соответствовать величине прожиточного минимума в субъекте.
Экономика
Глава правления банка "Фридом
Финанс" Геннадий Салыч заявил, что за последнее пятилетие экономика смогла адаптироваться
к колебаниям рубля. При этом глобальные инвесторы пытаются подтолкнуть
российскую валюту к девальвации.
Происшествия
Правоохранительные органы задержали в Крыму
мужчину, который когда-то служил на Черноморском флоте. По мнению силовых ведомств,
арестованный мог заниматься сбором и донесением сведений, составляющих
гостайну. Сейчас она находится под стражей.
Шоу-бизнес
В Петербурге скончался рэпер Энди Картрайт. Расчлененное тело бывшего
участника Versus Battle было найдено в его
квартире. Согласно приведенным данным, артист погиб из-за передозировки, а тело
распилила его супруга.
Фанатки Михаила Ефремова заявили,
что их кумир невиновен в смертельном ДТП. По словам одной из женщин, погибший в
аварии мужчина заходил недавно на свою страницу в "Одноклассниках".