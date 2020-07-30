Что случилось сегодня: последние новости на 30 июля

Что случилось сегодня: последние новости на 30 июля
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Кремль заявил, что Россия не имеет никакого отношения к происходящим на Белоруссии событиях. Профсоюзы РФ предлагают увеличить размер выплат для безработных. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 30 июля.

Политика

  • Москва впервые прокомментировала ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, республика является союзницей РФ, поэтому делать заявления о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать там обстановку, нельзя.

Жизнь

  • Общественники предложили повысить размер выплат по безработице для россиян, у которых имеются проблемы с трудоустройством. Независимые профсоюзы считают, что размер суммы должен соответствовать величине прожиточного минимума в субъекте. 

Экономика

  • Глава правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч заявил, что за последнее пятилетие экономика смогла адаптироваться к колебаниям рубля. При этом глобальные инвесторы пытаются подтолкнуть российскую валюту к девальвации. 

Происшествия

  • Правоохранительные органы задержали в Крыму мужчину, который когда-то служил на Черноморском флоте. По мнению силовых ведомств, арестованный мог заниматься сбором и донесением сведений, составляющих гостайну. Сейчас она находится под стражей.

Шоу-бизнес

  • В Петербурге скончался рэпер Энди Картрайт. Расчлененное тело бывшего участника Versus Battle было найдено в его квартире. Согласно приведенным данным, артист погиб из-за передозировки, а тело распилила его супруга.
  • Фанатки Михаила Ефремова заявили, что их кумир невиновен в смертельном ДТП. По словам одной из женщин, погибший в аварии мужчина заходил недавно на свою страницу в "Одноклассниках".
Егор МАЛКОВ

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