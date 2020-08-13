Что случилось сегодня: последние новости на 13 августа
прочитано 169 раз
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Американские аналитики выступили против присоединения Украины к
НАТО, Европа выдавливает Штаты из зоны своих интересов по "Северному потоку – 2". "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших за день.
Политика
Американские аналитики из центра Defense Priorities уверены,
что Незалежная не может вступать в ряды НАТО. По мнению экспертов, Киев должен
найти некую "золотую середину", чтобы сохранить государство, которое находится в
весьма шатком положении.
Жизнь
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в заявлением о том, что 1
сентября в школах столицы не будут проведены линейки. Ряд учеников должен
пройти тест на наличие пробелов в полученных знаниях – это касается учащихся
5-9 классов.
Экономика
Австралийский обозреватель Джеймс О‘Нейл заявил, что Вашингтон
давно утратил право на высказывания о приемлемости или неприемлемости наций в
мире – Пентагон уже построил сотни военных баз, поэтому Европа примет свое
решение по трубопроводу "Северный поток – 2".
Армия
Пентагон настаивает на необходимости наращивания ядерного
потенциала. Как считает представитель Генштаба американской армии Джон Хайтен,
так Вашинтон может сдержать Россию.
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова находится в коме. Дочь певицы Анетта
Бриль заявила, что слухи о том, будто пострадавшей проломили голову, не соответствуют
действительности. Состояние артистки тяжелое.
В СМИ появилась информация об алкогольной зависимости
Александры Захаровой. В театральных кругах считают, что народная артистка
пристрастилась к спиртному после смерти ее отца, режиссера Марка Захарова.
Артистка состоит на учете в одной из наркоклиник.