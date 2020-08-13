Что случилось сегодня: последние новости на 13 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 13 августа
Майдан. Фото: Vyacheslav Maevskiy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Американские аналитики выступили против присоединения Украины к НАТО, Европа выдавливает Штаты из зоны своих интересов по "Северному потоку – 2". "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших за день.

Политика

  • Американские аналитики из центра Defense Priorities уверены, что Незалежная не может вступать в ряды НАТО. По мнению экспертов, Киев должен найти некую "золотую середину", чтобы сохранить государство, которое находится в весьма шатком положении.

Жизнь

  • Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в заявлением о том, что 1 сентября в школах столицы не будут проведены линейки. Ряд учеников должен пройти тест на наличие пробелов в полученных знаниях – это касается учащихся 5-9 классов.

Экономика

  • Австралийский обозреватель Джеймс О‘Нейл заявил, что Вашингтон давно утратил право на высказывания о приемлемости или неприемлемости наций в мире – Пентагон уже построил сотни военных баз, поэтому Европа примет свое решение по трубопроводу "Северный поток – 2".

Армия

  • Пентагон настаивает на необходимости наращивания ядерного потенциала. Как считает представитель Генштаба американской армии Джон Хайтен, так Вашинтон может сдержать Россию.

Шоу-бизнес

  • Валентина Легкоступова находится в коме. Дочь певицы Анетта Бриль заявила, что слухи о том, будто пострадавшей проломили голову, не соответствуют действительности. Состояние артистки тяжелое.
  • В СМИ появилась информация об алкогольной зависимости Александры Захаровой. В театральных кругах считают, что народная артистка пристрастилась к спиртному после смерти ее отца, режиссера Марка Захарова. Артистка состоит на учете в одной из наркоклиник. 
Егор МАЛКОВ

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