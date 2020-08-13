Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Американские аналитики выступили против присоединения Украины к НАТО, Европа выдавливает Штаты из зоны своих интересов по "Северному потоку – 2". "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших за день.

Политика

Американские аналитики из центра Defense Priorities уверены, что Незалежная не может вступать в ряды НАТО. По мнению экспертов, Киев должен найти некую "золотую середину", чтобы сохранить государство, которое находится в весьма шатком положении.





Жизнь

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в заявлением о том, что 1 сентября в школах столицы не будут проведены линейки. Ряд учеников должен пройти тест на наличие пробелов в полученных знаниях – это касается учащихся 5-9 классов.





Экономика

Австралийский обозреватель Джеймс О‘Нейл заявил, что Вашингтон давно утратил право на высказывания о приемлемости или неприемлемости наций в мире – Пентагон уже построил сотни военных баз, поэтому Европа примет свое решение по трубопроводу "Северный поток – 2".





Армия

Пентагон настаивает на необходимости наращивания ядерного потенциала. Как считает представитель Генштаба американской армии Джон Хайтен, так Вашинтон может сдержать Россию.





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