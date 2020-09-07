Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Подобного не было четыре года: курс евро перевалил за 90 рублей
Навальный вышел из комы, в России рассказали, что ждет "Северный поток – 2" на фоне назревающего международного скандала, эксперт предупредил, что Лукашенко может снова отвернуться от Москвы – эти и другие новости в нашем материале.
Жизнь
Оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы. Об этом сегодня сообщили в немецкой клинике "Шарите". Его отключили от аппарата ИВЛ, состояние понемногу улучшается. Немецкий политолог тем временем предположил, что Берлин молчал два дня, прежде чем сообщить о том, что Навального решили вывести из комы.
Политика
Эксперт заявил о политической неуравновешенности президента Белоруссии Александра Лукашенко и предположил, что он снова может отвернуться от России и переметнуться на сторону Запада, как только обстановка в стране после выборов нормализуется.
Экономика
В России на фоне угрозы санкций из-за дела Навального высказались о судьбе "Северного потока – 2". Не смотря ни на что, проект будет завершен, подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак.
Происшествия
Соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову похитили в центре Минска. Об этом сообщили СМИ. Неизвестные затолкали представительницу оппозиции в машину и увезли в неизвестном направлении.
Шоу-бизнес
Ведущая передачи "Орел и решка" Алина Астровская объявила о своем уходе.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
"Отравленного" оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ