Что случилось сегодня: последние новости на 7 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 7 сентября
Алексей Навальный. Фото: cikrf.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Навальный вышел из комы, в России рассказали, что ждет "Северный поток – 2" на фоне назревающего международного скандала, эксперт предупредил, что Лукашенко может снова отвернуться от Москвы – эти и другие новости в нашем материале.

Жизнь

Оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы. Об этом сегодня сообщили в немецкой клинике "Шарите". Его отключили от аппарата ИВЛ, состояние понемногу улучшается. Немецкий политолог тем временем предположил, что Берлин молчал два дня, прежде чем сообщить о том, что Навального решили вывести из комы.

Политика

Эксперт заявил о политической неуравновешенности президента Белоруссии Александра Лукашенко и предположил, что он снова может отвернуться от России и переметнуться на сторону Запада, как только обстановка в стране после выборов нормализуется.

Экономика

В России на фоне угрозы санкций из-за дела Навального высказались о судьбе "Северного потока – 2". Не смотря ни на что, проект будет завершен, подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак.

Происшествия

Соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову похитили  в центре Минска. Об этом сообщили СМИ. Неизвестные затолкали представительницу оппозиции в машину и увезли в неизвестном направлении.

Шоу-бизнес

Ведущая передачи "Орел и решка" Алина Астровская объявила о своем уходе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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