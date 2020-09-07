Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру

Навальный вышел из комы, в России рассказали, что ждет "Северный поток – 2" на фоне назревающего международного скандала, эксперт предупредил, что Лукашенко может снова отвернуться от Москвы – эти и другие новости в нашем материале.

Жизнь

Оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы. Об этом сегодня сообщили в немецкой клинике "Шарите". Его отключили от аппарата ИВЛ, состояние понемногу улучшается. Немецкий политолог тем временем предположил, что Берлин молчал два дня, прежде чем сообщить о том, что Навального решили вывести из комы.

Политика

Эксперт заявил о политической неуравновешенности президента Белоруссии Александра Лукашенко и предположил, что он снова может отвернуться от России и переметнуться на сторону Запада, как только обстановка в стране после выборов нормализуется.



Экономика

В России на фоне угрозы санкций из-за дела Навального высказались о судьбе "Северного потока – 2". Не смотря ни на что, проект будет завершен, подчеркнул глава Минэнерго Александр Новак.

Происшествия

Соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову похитили в центре Минска. Об этом сообщили СМИ. Неизвестные затолкали представительницу оппозиции в машину и увезли в неизвестном направлении.

Шоу-бизнес

Ведущая передачи "Орел и решка" Алина Астровская объявила о своем уходе.