Что случилось сегодня: последние новости на 9 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 9 сентября
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру

Появилась полная версия интервью Лукашенко российским СМИ, РФ вынесла Германии предупреждение из-за дела Навального, Вассерман рассказал о хитром маневре Москвы с "Северным потоком – 2", а у Ефремова появился шанс намного раньше выйти на свободу. Эти и другие новости за день – в нашей подборке.

Политика

Сегодня появилась полная версия интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое он дал российским СМИ. Политик ответил на самые главные вопросы. Не обошлось и без неожиданных признаний. Самые яркие высказывания – в нашем материале.

Россия предупредила Германию, что отказ предоставить информацию о ходе расследования дела Навального, включая результаты обследования, будет расценен как провокация против страны.


Экономика

Анатолий Вассерман рассказал о хитром маневре, который поможет России спасти "Северный поток – 2". На фоне истории с "отравлением" Алексея Навального призывы остановить реализацию проекта начали звучать все громче.

Жизнь

Михаил Ефремов, которого накануне отправили за решетку на 8 лет, не отсидит даже половины срока. Условия, при которых артист, устроивший смертельную аварию в Москве, может выйти на свободу гораздо раньше, озвучил юрист.

Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о чуде, которое увидел собственными глазами, когда пребывал в одной из больниц. Журналист стал свидетелем удвоения иконы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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