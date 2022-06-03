Собянин поручил принять все необходимые меры для ликвидации пожара на западе Москвы

Собянин поручил принять все необходимые меры для ликвидации пожара на западе Москвы
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
На месте возгорания работают все оперативные службы города

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все необходимые меры по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе столицы. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-аккаунте.

"По ситуации с пожаром в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза": мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара", 

– отметил Собянин. 

Возгорание в бизнес-центре на улице Горбунова произошло утром 3 июня. Пожару присвоен максимальный ранг сложности (пятый из пяти возможных). Информации о пострадавших пока нет. 

По данным источников "Интерфакса", причиной пожара в "Гранд Сетунь Плаза" стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде.

На место тушения пожара прибыли все оперативные службы города, задействованы пожарные вертолеты Ка-32. Также на место ЧП прибыл новый глава МЧС Александр Куренков.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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