Сотрудника ТНТ обокрали на 2 млн рублей

Мужчину лишили ценного груза средь белого дня

Cотрудник ТНТ решил отдохнуть на лавочке в Москве. При себе у мужчины был чемодан с радиостанциями суммарной стоимостью практически на 2 миллиона рублей. Проснувшись, 29-летний Александр понял, что его обокрали.

Инцидент, пишут в соцсетях, произошел еще 25 августа. Уставший мужчина решил немного расслабиться после тяжелого рабочего дня, не рассчитав собственных возможностей. Под воздействием горячительных бедолага уснул на лавке у жилого дома. При себе у него были 70 радиостанций с 20 зарядными устройствами.

Александр как раз должен был зарядить оборудование после смены. А после отдыха оказалось, что и заряжать-то уже нечего. Однако полиция сработала оперативно: правоохранители довольно быстро вышли на похитителя. Тот попросту спрятал украденное у одного из соседних подъездов.

А ранее мы писали, как криптомошенники воспользовались доверчивостью актера Павла Деревянко, обманув того на 45 миллионов рублей.