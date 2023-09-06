Акулы атаковали россиян у берегов Австралии

ЧП произошло в Тихом океане

Трагедией с жертвами чуть не обернулось чрезвычайное происшествие в Тихом океане, произошедшее на днях недалеко от побережья Австралии. Катамаран с россиянами атаковали акулы.

Судно Russian Ocean Way совершало кругосветную экспедицию. По словам руководителя берегового штаба экипажа, путешественники могли погибнуть в результате нападения хищников.

Она сообщила Пятому каналу, что акулы повредили баллоны таким образом, что правая часть катамарана за два часа ушла под воду.

При этом экипаж смог подать сигнал бедствия и через 45 минут к ним на помощь пришло другое судно. К тому моменту карма успела уже была в воде.

Примечательно, что акулы напали на экспедицию россиян дважды – 4 и 5 сентября. Первоначально морские хищники прокусили левый баллон, из-за чего судно перешло на аварийный режим.

Однако на следующие сутки акулы вновь атаковали катамаран и вывели из строя правый баллон. Россиянам ничего не оставалось делать, кроме как подать сигнал SOS, потому что судно начало тонуть.

Путешественников взял на борт прибывший на помощь сухогруз. Само судно пришлось бросить в Тихом океане.

Ранее на пляже США акула напала на украинку. Спасителям удалось вытащить женщину из воды и отправить в больницу.