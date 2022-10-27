США спешат разместить свое самое современное термоядерное оружие в Европе: видео и характеристики бомбы B61-12

Модернизированные атомные снаряды везут в страны ЕС под предлогом плановой замены устаревших арсеналов

Американские ядерные бомбы B61-12 будут доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре 2022 года. В Пентагоне заверяют, что действуют в рамках плановой ротации, к событиям на Украине этот процесс не имеет отношения. Вот только следящие за темой эксперты отмечают два факта: свои современные атомные бомбы США перебрасывают в ЕС досрочно и делают это сразу после отработки сценария ядерной войны в Европе на учениях "Стойкий полдень" (Steadfast Noon).

Изделие В61 – основа стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Стоит на вооружении США с 1968 года и регулярно модернизируется. Как понятно из номера, B61-12 – это уже двенадцатая модификация данной американской авиабомбы времен холодной войны. Как и все предшественницы, она имеет термоядерный заряд. Но ее основное отличие от предыдущей, 11-й, версии в том, что B61-11 – противобункерная свободнопадающая авиабомба, а B61-12 – управляемая.

Наведение B61-12 корректируется по данным спутников GPS, в хвостовой части имеются рули, которые слегка меняют направление снаряда уже после пуска. Точность попадания на испытаниях в 2018 г. составляла +/– 1-2 метра, что считается очень хорошим показателем для скорости, близкой к звуковой. При этом разработчики утверждают, что их бомба может выдержать и сверхзвуковую скорость.

Мощность боезаряда B61-12 может варьироваться от 0,3 до 50 килотонн в зависимости от задачи. Как и у всей линейки B61, снаряды последней модификации имеют обтекаемый корпус 3,6 м в длину и диаметром 340 мм.

Сейчас на вооружении остаются модели номер 3, 4, 7 и 11 ("десятки" хранятся законсервированном виде на складах). По плану, mod.12 должна заменить первые три, то есть для эксплуатации останутся две последние модели – B61-11 и B61-12.

Предполагается, что авиабомбы B61-12 будут размещены на военных базах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и, возможно, Турции. Нести их могут как стратегические бомбардировщики B-2/21, так и самолеты тактической авиации стран НАТО – истребители-бомбардировщики F-15, F-16, F-35, Tornado.

Первое испытание 12-й модели прошло в 2015 году, но в серийное производство B61-12 вывели только в конце 2021 года. Планировалось, что к замене старых термоядерных авиабомб, размещенных на базах НАТО в Европе, Пентагон приступит весной 2023 года. Однако, как стало известно англоязычному изданию Politico (главная редакция расположена в г.Арлингтоне недалеко от Вашингтона, но принадлежит немецкой медиагруппе Axel Springer), в США решили, что на территории Евросоюза ядерное оружие сейчас нужнее, и ускорили процесс.

При этом в Пентагоне попытались успокоить общественность, заявив, что с текущими событиями на Украине это решение якобы не связано. Им не поверили даже западные эксперты. Директор проекта Ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен (Hans M. Kristensen) счел странным, что Америка решила поторопиться с переброской современных ядерных вооружений в Европу. В нынешних условиях это выглядит, по меньшей мере, провокационно.

Ранее в воздушном пространстве Бельгии, Великобритании, а также над акваториями Северного и Норвежского морей начались учения Steadfast Noon, в ходе которых военнослужащие 14 стран НАТО, в том числе не обладающих своим ядерным оружием, отрабатывают сценарии ведения атомной войны. В ответ на натовские маневры Россия объявила свои. Тренировка с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания ВС РФ проходит под звучным названием "Гром".