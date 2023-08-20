Одно решение Путина обнулило весь флот США

Одно решение Путина обнулило весь флот США
Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы бьют тревогу

Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс утверждает, что руководство ВМФ США должно испытывать тревогу из-за одного решения президента России Владимира Путина. По его словам, приказ оснастить российские подводные лодки "Цирконами" по сути обнулит весь американский флот.

Журналист отметил, что российские ракеты являются практически невидимыми для радиолокационных систем. 

"Потому что "Циркон" движется так быстро, что давление воздуха перед ракетой образует плазменное облако, которое поглощает радиоволны и создает эффект невидимости, известный как плазменная невидимость", – указал он.

Подобные характеристики помогают с наибольшей вероятностью уничтожать цели, чем с помощью ракет "Томагавк". Касс напомнил, что Путин анонсировал массовые поставки "Цирконов" на флот в рамках усилий по наращиванию ядерных сил. К примеру, их уже получил фрегат "Адмирал Горшков".

Подобное грозит большими проблемами для американского флота в случае, если между странами начнется конфронтация, поскольку противопоставить им на данный момент нечего.

Ранее американские СМИ заявляли, что одной ракеты "Циркон" хватит для уничтожения целого флота.

Источник: 19FortyFive
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