Германия нанесла подлый удар по владельцам иномарок

Введены серьезные ограничения

На фоне санкционной войны, объявленной западными странами России, подлый удар по владельцам иномарок нанесла Германия. Владельцы автомобилей марок Mercedes, BMW и Audi больше не могут пользоваться соответствующим программным обеспечением.

Эксперты рассказали газете "Известия", что крупнейшие немецкие автомобильные концерны попросту обманули потребителей, потому что программное обеспечение изначально закладывается в стоимость товара.

В частности, водители больше не могут обновить элементы, проверить историю техобслуживания и воспользоваться иными цифровыми функциями Mercedes, BMW и Audi. Также пропала возможность сделать дубликат ключей, уточняет издание "Свободная пресса".

На данный момент российские дилеры, отключенные от программного обеспечения, ищут "альтернативные каналы". Параллельно на отечественном рынке занимаются разработкой собственных технических средств. Об этом сообщает "Радио 1".

Проблемы у россиян начали возникать еще неделю назад. По данным телеканала "360", изначально ограничения ввел только концерн Mercedes-Benz, однако в понедельник, 21 августа, стало известно, что BMW и Audi тоже присоединились к санкциям.

"На Audi альтернативного программного обеспечения пока нет", – сообщил на условиях анонимности менеджер официального дилерского центра.

Ранее сообщалось, что на отечественном авторынке начались проблемы из-за курса рубля.