В Балтийском море наши загадочную постройку 10-тысячелетней давности

Ученые считают, что ее построили охотники-собиратели каменного века

Археологи нашли загадочную постройку на дне Балтийского моря недалеко от побережья Германии. Мощное сооружение было затоплено много лет назад. Оно представляет из себя каменную стену протяженностью почти километр. Ученые предполагают, что возраст собранной из камней конструкции составляет порядка 10 тысяч лет.

С помощью гидроакустического оборудования специалистам удалось детально изучить находку. Вес конструкции предварительно оценили как 142 тонны, высота сооружения — не больше метра. Несмотря на то, что глыба находится на глубине более 21 метра, археологи смогли внимательно изучить каждый камень, а их порядка 1673, сообщает "Радио 1". Тщательная обработка и выточка материала исключает природное образование стены. Археологи считают, что загадочная постройка затонула примерно в 8500 году до нашей эры.

Что касается предназначения стены, ученые в раздумьях. Пока самой очевидной является версия о том, что люди каменного века использовали сооружение для поимки мигрирующей дичи, передает телеканал "360". Специалисты считают, что ее построили переселенцы, которые пришли на европейские территории после отступления Вейсхелийского ледяного щита.

Ранее стало известно, что в Египте найдены пугающие мумии с золотыми языками.