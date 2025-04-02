В сервисе "Мосбилет" стали доступны личные рекомендации по событиям в Москве

В первый раз потребуется указать предпочтения пользователя

В сервисе "Мосбилет" теперь можно получить персональные рекомендации по самым интересным для пользователя событиям. Индивидуальная подборка находится в блоке "Специально для вас". В первый раз сервис попросит настроить рекомендации исходя из личных предпочтений посетителя.

По словам руководителя столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, персональная подборка событий на "Мосбилете" поможет горожанам и гостям столицы сориентироваться среди сотен мероприятий, которые проходят в театрах, концертных залах, библиотеках и других учреждениях культуры Москвы.

"Жители и гости города могут самостоятельно настроить список рекомендаций, например указать, что их интересуют выставки, концерты, спортивные соревнования или мероприятия для детей, а из жанров они предпочитают комедии и мюзиклы. После этого алгоритмы подберут несколько наиболее подходящих под этот запрос событий",

– пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Персональная подборка доступна всем пользователям без ограничений.

"Мосбилет" – новый официальный сервис продажи билетов, организованный на портале mos.ru. С его помощью можно выбрать и приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок. При авторизации через Mos ID личные данные посетителя при покупке билетов подтянутся автоматически, а при входе на мероприятие достаточно будет показать куар-код билета в мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Напомним, с 15 марта 2025 г. вход на мероприятия, проходящие в городских учреждениях культуры, возможен только при подтверждении личности.