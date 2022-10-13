Московским производителям продуктов питания помогут продвинуться на азиатский рынок

Московским производителям продуктов питания помогут продвинуться на азиатский рынок
Фото: Владимир Новиков /АГН Москва
Прием заявок на участие в бизнес-миссии уже открыт

Производители пищевой продукции в Москве, заинтересованные в продвижении своих товаров на азиатский рынок, могут принять участие в специальной онлайн бизнес-миссии. Прием заявок ведет центр "Моспром". Регистрироваться можно до 21 октября.

Для московских производителей продуктов питания запланировано более 80 B2B-встреч с представителями азиатских компаний, работающих в разных сферах экономики, в том числе в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, рынок стран Юго-Восточной Азии сейчас является одним из основных каналов экспорта московской продукции. Виртуальная бизнес-миссия будет способствовать налаживанию деловых связей и развитию торгово-экономического сотрудничества столичных производителей с потребителями в азиатском регионе.

Узнать подробности и оформить заявку можно на сайте Моспрома.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличили производство колбас и сосисок.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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