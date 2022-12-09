Почетное звание "Поставщик правительства Москвы" получили 30 российских компаний

Почетное звание "Поставщик правительства Москвы" получили 30 российских компаний
Фото: mos.ru
Премией отмечен бизнес, добросовестно обеспечивающий потребности столичных заказчиков

В Москве наградили 30 компаний из разных регионов России, которые получили звание "Поставщик правительства Москвы". Церемония прошла в рамках проекта "Дни московской конкуренции".

"Звание “Поставщик Правительства Москвы” подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги. В результате мегаполис развивается, жить в нем становится более комфортно",

– отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Лауреатами премии по итогам 2021 г. стали 30 компаний, среди которых есть представители как крупного, так и среднего и малого бизнеса и даже индивидуальные предприниматели. Претенденты оценивались по совокупности разных критериев, в том числе по объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны заказчика и т.д. Полный перечень компаний, получивших звание "Поставщик правительства Москвы", указан на портале mos.ru.

Ранее в Москве объявили победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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