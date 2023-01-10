Участник нацпроекта "Производительность труда" увеличил выпуск продукции на 48% при экономии в 44 млн рублей

Ощутимый эффект от модернизации производства по рекомендации экспертов проявился уже через несколько месяцев

Участие в нацпроекте "Производительность труда" помогло столичной компании "ЛЕД-эффект" за полгода увеличить объем производства на 48%. Общий экономический эффект для предприятия составил около 44 млн рублей. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в столице с начала 2022 года. Это одна из форм государственной поддержки бизнеса: эксперты, проанализировав производственные процессы, дают рекомендации, как увеличить выпуск продукции без дополнительных затрат.

Компания "ЛЕД-эффект" присоединилась к проекту в июне 2022 года. На тот момент она уже входила в ТОП-5 крупнейших российских разработчиков и производителей инновационного светодиодного оборудования. При штате всего в 140 сотрудников компания за последние 13 лет добилась лидерских позиций на рынке за счет постоянного усовершенствования и разработки новых систем освещения. Когда появился шанс получить рекомендации экспертов по оптимизации производства, компания его не упустила.

Площадкой для нацпроекта было выбрано производство светильников "Кедр". Это консольные светодиодные фонари нового поколения, которые могут крепиться как на стандартные опоры уличного освещения, так и монтироваться на стены.

Эксперты посоветовали, как изменить маршруты перемещения сотрудников на производстве, как модернизировать покрасочный цех, рекомендовали выработать четкие правила порядка выполнения операций и пр. В результате за полгода участия в нацпроекте компания смогла снизить время производства светильников почти в два раза, с 163 до 84 часов; увеличить производство светильников с 3,1 до 4,6 штук на человека в сутки; сократить цикл покраски деталей с 3 до 2 часов.

"Мы закончили первые шесть месяцев проекта и выполнили его цель – увеличили объем выпуска нашего ключевого продукта на 48%. Теперь нашей задачей до конца 2024 года является масштабирование тех знаний, опыта и достижений, которые мы получили, на все производство",

– рассказал гендиректор "ЛЕД-эффект" Денис Самородов.

В ближайших планах компании – запустить еще как минимум два проекта повышения эффективности, для этого уже выбраны производственные линии светильников серии "Офис" и "Титан". Иначе говоря, в "ЛЕД-эффект" уже переходят к стадии тиражирования полученного в рамках нацпроекта опыта. Собственно, так и было задумано. Ведь, помимо внедрения промышленных улучшений, программа национального проекта "Производительность труда" предусматривает рост компетенций всего персонала компании, поясняет руководитель Регионального центра компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия") Евгения Гемма.

"За этот период у производственной компании "ЛЕД-эффект" 18 работников прошли обучение методике бережливого производства и два сотрудника стали сертифицированными внутренними инструкторами. Такая подготовка помогает в дальнейшем тиражировании полученного опыта на другие производственные линии и офисные процессы",

– отметила Евгения Гемма.

Стать участником национального проекта "Производительность труда" может столичная компания, оформившая заявку на сайте оператора с указанием региона – город Москва.

Ранее о существенном увеличении прибыли сообщил участвующий в нацпроекте столичный производитель окон ПВХ.