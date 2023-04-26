Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов

Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Это не только почетно, но и выгодно с финансовой точки зрения

Московский завод "МЭЛ" получил статус промышленного комплекса. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в среду, 26 апреля.

Завод "МЭЛ" производит лифты, да не простые, а скоростные. Он первый в России наладил серийное производство лифтов со скоростью 2,5 м/с, а сейчас работает над созданием модели следующего поколения, которая будет вдвое быстрее.

Прокатиться на лифтах компании могут посетители кластера "Ломоносов", ими оборудована эскалаторная галерея на Воробьевых горах. Да и в новые дома, которые строятся в Москве для переселенцев по программе реновации, тоже устанавливают современные лифты компании "МЭЛ".

"МЭЛ" производит до 2500 лифтов в год. Планируется, что к 2024 г. этот показатель вырастет на 60%",

– сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр отметил, что присвоенный заводу статус промышленного комплекса открывает доступ к налоговым льготам: пониженной ставке на прибыль, недвижимое имущество и землю.

Сейчас в Москве 67 предприятий имеют статус промышленного комплекса. Там трудятся более 77 тысяч человек. Среди них – предприятия фармотрасли, которые обеспечивают москвичей лекарствами от диабета, онкологии, инфекционных заболеваний.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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