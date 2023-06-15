Росатом построит в Мьянме ветропарки

На начальном этапе будут проведены ветроизмерения и подготовка проектной документации

Росатом и Министерство электрификации Мьянмы договорились о создании в Республике Союз Мьянма ветропарков. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума 15 июня 2023 года.

Так, стороны совместно с мьянманской компанией Primus Advanced Technologies Ltd. подписали Меморандум о начале технико-экономических предпроектных изысканий в сфере строительства ветроэнергетических станций общей мощностью 172 МВт в округе Магуэ, расположенном в центральном регионе республики. Свои подписи под документом в присутствии гендиректора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и министра электрификации Мьянмы У Таунг Хана поставили гендиректор АО "НоваВинд" (входит в дивизион Росатома) Григорий Назаров, замглавы Департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы У Зау Вин Наинг и управляющий директор Primus Advanced Technologies У Кьяу Хла Вин.

Еще одно соглашение было подписано между АО "НоваВинд", Министерством электрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya & Associates. В данном Меморандуме говорится о сотрудничестве с целью сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме.

Как отметил генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров, подписав указанные документы, стороны сделали значимый шаг в развитии электрификации Мьянмы. В результате республика получит чистый источник энергии, а также промышленный кластер с новыми рабочими местами.

"Госкорпорация "Росатом" ориентирована на вклад в безуглеродную генерацию не только в нашей стране, но и за рубежом. В Мьянме уже реализовываются проекты с использованием российских ядерных технологий. Сегодня мы подписываем два меморандума, которые послужат первым шагом к раскрытию огромного потенциала развития проектов в сфере ветроэнергетики. Очень ценю поддержку со стороны Министерства электрификации Мьянмы",

– подчеркнул Григорий Назаров.

Министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан, со своей стороны, отметил важность совместной работы между Республикой Союз Мьянма и Россией в области энергетики.

"Мы живем в эпоху энергоперехода, и наша страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 11% к 2030 году. Уверен, что веха сотрудничества между Россией и Мьянмой будет укреплена совместной реализацией ветроэнергетического проекта", – сказал министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан.