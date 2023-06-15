Росатом построит в Мьянме ветропарки

Росатом построит в Мьянме ветропарки
Фото: Tpg/ Global Look Press/ Keystone Press Agency
На начальном этапе будут проведены ветроизмерения и подготовка проектной документации

Росатом и Министерство электрификации Мьянмы договорились о создании в Республике Союз Мьянма ветропарков. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума 15 июня 2023 года.

Так, стороны совместно с мьянманской компанией Primus Advanced Technologies Ltd. подписали Меморандум о начале технико-экономических предпроектных изысканий в сфере строительства ветроэнергетических станций общей мощностью 172 МВт в округе Магуэ, расположенном в центральном регионе республики. Свои подписи под документом в присутствии гендиректора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и министра электрификации Мьянмы У Таунг Хана поставили гендиректор АО "НоваВинд" (входит в дивизион Росатома) Григорий Назаров, замглавы Департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы У Зау Вин Наинг и управляющий директор Primus Advanced Technologies У Кьяу Хла Вин.

Еще одно соглашение было подписано между АО "НоваВинд", Министерством электрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya & Associates. В данном Меморандуме говорится о сотрудничестве с целью сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме.

Как отметил генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров, подписав указанные документы, стороны сделали значимый шаг в развитии электрификации Мьянмы. В результате республика получит чистый источник энергии, а также промышленный кластер с новыми рабочими местами.

"Госкорпорация "Росатом" ориентирована на вклад в безуглеродную генерацию не только в нашей стране, но и за рубежом. В Мьянме уже реализовываются проекты с использованием российских ядерных технологий. Сегодня мы подписываем два меморандума, которые послужат первым шагом к раскрытию огромного потенциала развития проектов в сфере ветроэнергетики. Очень ценю поддержку со стороны Министерства электрификации Мьянмы",

– подчеркнул Григорий Назаров.

Министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан, со своей стороны, отметил важность совместной работы между Республикой Союз Мьянма и Россией в области энергетики.

"Мы живем в эпоху энергоперехода, и наша страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 11% к 2030 году. Уверен, что веха сотрудничества между Россией и Мьянмой будет укреплена совместной реализацией ветроэнергетического проекта", – сказал министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан.

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Азии указали на важную деталь в речи Путина военкорам

Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента

Пенсионная реформа привела к новым проблемам: люди остались без выплат

О ситуации решили доложить президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей