Росатом привлек молодежь к обсуждению вопросов экологии

Росатом привлек молодежь к обсуждению вопросов экологии
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Мероприятие состоялось в преддверии Невского международного экологического конгресса

В Санкт-Петербурге 24 мая состоялся Молодежный день Х Невского международного экологического конгресса (НМЭК). На мероприятие, организованное Госкорпорацией "Росатом" и Федеральным агентством по делам молодежи ("Росмолодежь"), собрались более двух тысяч экоактивистов и представителей различных экологических и молодежных сообществ. Они смогли пообщаться с экспертами и высказать свои идеи.

Невский международный экологический конгресс проходит уже в десятый раз, но впервые в рамках мероприятия был организован Молодежный день. Как пояснила заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева, интерес молодых людей к экоповестке сегодня заметно вырос, и это нужно поощрять и развивать.

"Сегодня важно воспитывать молодое поколение через призму правильного образа жизни и ответственного отношения к ресурсам. Молодежи предстоит жить на нашей планете, научиться бережно относиться к её богатствам, к тому, что нас окружает, и принимать важные решения на благо экологической безопасности",

– отметила Татьяна Терентьева на церемонии открытия. По ее словам, Молодежный день Невского международного экологического конгресса может стать началом большого пути, возможностью для каждого определиться со своей ролью в экологической повестке, будь то профессиональный путь эколога или использование экотехнологий в других сферах деятельности и повседневной жизни.

Молодежный день НМЭК прошел под девизом "Экология – моя идеология". В рамках деловой программы состоялось 15 мероприятий, в которых приняли участие более 100 спикеров – экспертов отрасли, в том числе, специалисты Росатома.

Так, на круглом столе "Экология и наука: взгляд молодых исследователей на решение экологических проблем" выступил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев. Он рассказал, почему для экологическая повестка является приоритетной для всех направлений деятельности Госкорпорации:

"Мы сегодня отвечаем за безопасное будущее страны, в части обращения с радиоактивными и высокоопасными отходами. Отвечая нынешним вызовам, для реализации задач, которые поручены нам государством, а это ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде и создание практически "с нуля" национальной системы обращения с отходами I-II классов, нам необходимы молодые высококвалифицированные специалисты", – подчеркнул он.

Итогом мероприятия стала резолюция Молодежного дня НМЭК, в которой были зафиксированы все ключевые предложения экоактивистов. Среди них, в частности, интеграция экологической повестки в систему дошкольного образования; внедрение системы поддержки общественных экологических мероприятий и проектов, реализуемых с привлечением школьников, студентов и жителей регионов присутствия; создание рабочей группы по развитию международного сотрудничества и совместных инициатив в экологической повестке.

Эти и другие итоги Молодежного дня будут представлены в рамках деловой программы НМЭК, который открылся 25 мая Таврическом дворце, сообщили в пресс-службе.

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
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