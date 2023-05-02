Бригадир горнорабочих забоя уранового рудника Росатома Эдуард Щербина удостоен звания Героя труда России

Бригадир горнорабочих забоя уранового рудника Росатома Эдуард Щербина удостоен звания Героя труда России
Э.Щербина Фото: пресс-служба ППГХО
Высокая награда присуждается за особые трудовые заслуги перед государством и народом

Эдуард Щербина, бригадир горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского", входит в Горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом"), удостоен звания "Герой труда Российской Федерации". Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.  

За 55-летнюю историю ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" Эдуард Щербина стал пятым Героем труда среди работников объединения.

"Люди были и остаются главной опорой в любом деле, особенно в таком, как добыча урановой руды. Ежедневно в шахту спускаются сотни горнорабочих и инженеров, сменяя друг друга. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Расстояние до самого нижнего горизонта составляет почти километр от поверхности земли. Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них – Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой",

– рассказал генеральный директор ППГХО Иван Киселев.

Э.Щербина Фото: пресс-служба ППГХО

Сам Эдуард Алексеевич признается, что работа в шахте непростая, требующая сил и мужества. Трусливые и слабохарактерные люди там не задерживаются. Но зато те, кто остаются, трудятся самоотверженно, на совесть.

"Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по 7-8 часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову",

– подчеркивает Герой труда Эдуард Щербина.

ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" – крупнейшее уранодобывающее предприятие России. Эдуард Щербина работает здесь с 1990 года, с 2004 года является бригадиром горнорабочих очистного забоя. В 2018 г. получил звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации".

Его бригада стабильно показывает рекордные результаты по выработке. Только за последние 5 лет ею отбито 87,5 тыс. куб. м горной массы, выдано 188,7 тыс. тонн руды. Коллектив является победителем производственных соревнований ППГХО.

Источник: ППГХО ✓ Надежный источник
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