Как в 1998 году: в России оценили риск дефолта

Экономическая ситуация тревожит многих

Жители нашей страны с настороженностью продолжают наблюдать за событиями, которые разворачиваются на международной арене. Беспрецедентное санкционное давление и другие глобальные события оказали серьезное влияние на нашу экономику. Многие начали задумываться о возможности повторения сценария лихих девяностых, когда некоторым людям приходилось выживать.



Своей оценкой по поводу возможного повторения дефолта, как это случилось в августе 1998 года, поделился бывший парламентарий Валерий Язев. В девяностые опытный эксперт трудился в комитете по промышленности и энергетике. Специалист подчеркнул, что на данный момент в нашей стране нет предпосылок для повторения дефолта.



Несмотря на серьезные трудности, с которыми столкнулась Российская Федерация, дела в целом обстоят неплохо. Уровень нашего внешнего долга в сравнении с ВВП несущественен. Также, если сравнивать размер российского госдолга с другими странами, он находится в рамках разумного.

"Состояние экономики сегодня нельзя сравнивать с положением дел в 1998 году", – подчеркнул опытный эксперт.

Язев отдельно отметил, что со времен лихих девяностых руководство нашей страны научилось грамотно вести баланс доходов и расходов бюджета. С двухтысячных власти принимают реалистичные бюджеты, а субъектам страны предоставлена большая самостоятельность, что позволяет держать экономику в стабильном состоянии.



К слову, ранее рублю предрекли стремительный рост к определенной дате.

