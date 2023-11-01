"Газпром" сделал предупреждение Западу

"Газпром" сделал предупреждение Западу
Алексей Миллер. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Европа лишилась доступа к качественному сырью по выгодным ценам

Газовой рынок для Запада окажется дефицитным. По словам председателя ПАО "Газпром" Алексея Миллера, ситуация сопровождается неуклонным ростом спроса на газ – и такая картина будет наблюдаться ближайшие десятилетия.

Дальнейшее развитие этого рынка будет определяться развитием стран Юга и Востока – то есть с теми государствами, с которыми Российская Федерация продолжает динамично развивать отношения.

Миллер уверен, что западные корпорации предпочли бы возвращение российского газа на европейский рынок. Традиционно страны Европы потребляют всегда больше собственных добываемых объемов – и такая тенденция сохранится в будущем. 

Тем не менее, указывает топ-менеджер "Газпрома", Россия переориентировала экспорт на новые направления. И в будущем будет развивать отношения на газовом рынке со странами Юга и Тихоокеанского региона, включая азиатское направление. 7 октября уже стартовали поставки газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее прибывший в Казахстан президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимы более устойчивые отношения с Россией – последняя, по его словам, является "частью Европы", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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