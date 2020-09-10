Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко указали на его главную ошибку, сделанную в ходе президентской кампании 2020 года, глава Незалежной Владимир Зеленский предостерег РФ от "вмешательства" в дела Белоруссии. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 10 сентября.

Политика

Отказ президента Белоруссии от подписания дорожных карт с РФ в 2019 году лишил его значительной поддержки в ходе выборов 2020 года. А то, что Лукашенко решил баллотироваться и на этот раз, является его главной ошибкой, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Белорусы не нуждаются в России на сегодняшний день, считает президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Незалежной дал интервью израильскому The Jerusalem Post, где сообщил, что граждане соседней страны нуждаются в "настоящей демократии".

Армия

Генерал-майор Вячеслав Гладких, подорвавшийся 18 августа в Сирии на мине, мог быть ликвидирован при помощи взрывного устройства с отравляющими веществами, считает Телеграм-канал WarGonzo.

Жизнь

Демография населения РФ остается "ахиллесовой пятой" для государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вопрос остается одним из ключевых в государственной повестке, в настоящее время проводятся меры по его решению.

Базовый доход россиян, гарантированный государством, должен быть на уровне прожиточного минимума – в районе 12 тыс. рублей. Такое заявление сделал роректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Шоу-бизнес

Максим Галкин решил спародировать Александра Лукашенко. Ведущий примерил на себя роль президента Белоруссии, пытающегося передать данные о переговорах европейских политиков по блогеру Алексею Навальному. Для большей правдоподобности комик приклеил к лицу усы.