Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Правоохранительные органы проверили все точки, в которых Алексей Навальный успел побывать перед вылетом в Москву из Томска. Украинский посол устроил в Белоруссии истерику после просьбы показать свои вещи – "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 11 сентября.

Политика

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим устроил показательное выступление пограничникам Белоруссии. Все началось с простой просьбы открыть багажник для проверки вещей. Видео разговора с Кизимом попало в Сеть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко страдает врожденной мозаичной психопатией. К такому выводу пришел российский художник-карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо.

Жизнь

Следователи проверили все точки, где Алексей Навальный побывал в Томске перед вылетом в Москву 20 августа. Теперь сотрудникам правоохранительных органов поминутно известно, где был блогер, с кем общался, что ел и пил.

Росгидромет и Госкомитет по водному хозяйству Крыма заключили договор об эксперименте по вызову осадков на полуострове. Местные власти надеются решить таким образом проблему с водоснабжением.

Адвокат Эльман Пашаев может оказаться в одном СИЗО вместе с Михаилом Ефремовым. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, юристу грозит уголовная ответственность, если будет доказан факт, что он подговаривал очевидцев аварии к ложным показаниям.

Шоу-бизнес

Заявление Андрея Кончаловского об ошибке культа личности Сталина вызывает сожаление. Такое мнение выразил режиссер и народный артист России Николай Досталь. По его словам, все "дурные поступки и слова" Хрущева оправдываются этим развенчанием.