Что случилось сегодня: последние новости на 12 сентября
На Украине назвали имя нового лидера Белоруссии, где не стихают протесты, Охлобыстин высказался об ошибках и заслугах Лукашенко, а в Германии рассекретили подробности переговоров по делу Навального. Самое важное за день – в дайджесте "Утро.ру".
Политика
В бундестаге накануне решали судьбу "Северного потока – 2". Разгорелись ожесточенные споры о наказании для России, причастность которой к "отравлению" Навального не доказана. Партия Меркель настроена решительно.
В России сделали заявление о возможных санкциях Запада. Глава МИД Сергей Лавров заверил, что ответ не заставит себя ждать, если ограничительные меры против нашей страны введут.
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия готовится сменить президента Белоруссии. Пост главы государства, по его мнению, займет Мария Колесникова.
Жизнь
Актер Иван Охлобыстин высказался об Александре Лукашенко. По его словам, он жесткий лидер, но есть у него и заслуги перед белорусским народом.
Шоу-бизнес
Защищавший Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев оправдался за неудобное видео. В Сети опубликовали кадры, где уважаемый юрист в одном полотенце якобы празднует срок артиста под шансон.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Гордон заявил о планах Кремля заменить Лукашенко
Украинский журналист назвал имя нового лидера Белоруссии
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- В операции против россиян в Минске США использовали украинцев как слепых котят
- Сболтнул лишнего: экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после откровений о Крыме
- Зеленского вынуждают атаковать Крым
- "Дипломатический провал": Зеленскому припомнили невыполненные обещания Путину
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий