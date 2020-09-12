Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

На Украине назвали имя нового лидера Белоруссии, где не стихают протесты, Охлобыстин высказался об ошибках и заслугах Лукашенко, а в Германии рассекретили подробности переговоров по делу Навального. Самое важное за день – в дайджесте "Утро.ру".

Политика

В бундестаге накануне решали судьбу "Северного потока – 2". Разгорелись ожесточенные споры о наказании для России, причастность которой к "отравлению" Навального не доказана. Партия Меркель настроена решительно.

В России сделали заявление о возможных санкциях Запада. Глава МИД Сергей Лавров заверил, что ответ не заставит себя ждать, если ограничительные меры против нашей страны введут.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия готовится сменить президента Белоруссии. Пост главы государства, по его мнению, займет Мария Колесникова.

Жизнь

Актер Иван Охлобыстин высказался об Александре Лукашенко. По его словам, он жесткий лидер, но есть у него и заслуги перед белорусским народом.

Шоу-бизнес

Защищавший Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев оправдался за неудобное видео. В Сети опубликовали кадры, где уважаемый юрист в одном полотенце якобы празднует срок артиста под шансон.