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Сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Александр Лукашенко сильно нервничал перед встречей с Владимиром Путиным, а беседа, часть из которой была закрытой, продлилась более четырех часов. В Сети нашли очередной повод для шуток о белорусском президенте. Алексею Навальному стало лучше, он может вставать с кровати, правда, пока ненадолго. В министерстве труда рассказали об увеличении маткапитала и повышении пенсий в 2021 году – главные новости дня в нашем дайджесте.
Политика
Более четырех часов продолжались сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко. Батька перенервничал перед встречей, но, видимо, зря: российский лидер одобрил Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов и заявил о приверженности Москвы всем договоренностям с Минском.
В Сети тем временем Лукашенко снова стал героев мемов.
Жизнь
Состояние "отравленного" Алексея Навального изменилось. Стало известно, что он уже может ходить.
Пенсии и маткапитал вырастут в следующем году. Насколько – рассказали в министерстве труда.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова показала редкое фото юмориста. Поклонники признались, что его очень не хватает.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены