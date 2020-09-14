Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Александр Лукашенко сильно нервничал перед встречей с Владимиром Путиным, а беседа, часть из которой была закрытой, продлилась более четырех часов. В Сети нашли очередной повод для шуток о белорусском президенте. Алексею Навальному стало лучше, он может вставать с кровати, правда, пока ненадолго. В министерстве труда рассказали об увеличении маткапитала и повышении пенсий в 2021 году – главные новости дня в нашем дайджесте.

Политика

Более четырех часов продолжались сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко. Батька перенервничал перед встречей, но, видимо, зря: российский лидер одобрил Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов и заявил о приверженности Москвы всем договоренностям с Минском.

В Сети тем временем Лукашенко снова стал героев мемов.

Жизнь

Состояние "отравленного" Алексея Навального изменилось. Стало известно, что он уже может ходить.

Пенсии и маткапитал вырастут в следующем году. Насколько – рассказали в министерстве труда.

Шоу-бизнес

Дочь Михаила Задорнова показала редкое фото юмориста. Поклонники признались, что его очень не хватает.