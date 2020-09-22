Что случилось сегодня: последние новости на 22 сентября

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент России Владимир Путин обратился к мировому сообществу с виртуальной трибуны ООН, а пентагон предрек РФ развал – рассказываем о главных событиях, произошедших сегодня. Политика Российский лидер Владимир Путин принял участие в выступлении в Генассамблее ООН. Лидер затронул самые важные темы мировой повестки.

В сессии принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что мир устал от постоянных войн.

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько заявил, что Александр Лукашенко находится в плачевном положении. По его словам, ни один человек не поддержал идею о закрытии границ с прибалтами.

В то же время оппозиция заявляет, что Минск подконтролен Кремлю: в либеральной "Радио Свобода" (признано иноагентом на территории РФ – прим. Ред.) считают, что Лукашенко "откатывает" государство на тридцатилетие назад.

Сам Лукашенко заявил, что Минск готов к тесному сотрудничеству с отдаленными регионами России. Накануне состоялась встреча главы Республики с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Западные страны намерены заблокировать строительство "Северного потока – 2". По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, в этом заключается главная затея Вашингтона, заинтересованного в раскручивании дела по Навальному.

Киев буквально "сдал" Крым по приказу экс-президента США Барака Обамы. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Давид Жвания. При этом политик добавил, что не знает, с чем связано решение предшественника Дональда Трампа.

Россия однажды "развалится", а Крым либо вернется в состав Украины, либо станет независимой республикой. Таким прогнозом поделился отставной капитан американского ВМС Юрий Табах. Армия В сирийском Идлибе обнаружены вещи, которые, предположительно, принадлежит военнослужащим РФ. По словам боевиков, состав российского спецназа подорвался на мине.

Войска Украины могут взять Донбасс в любой день, однако при этом остается неясным, какие дальнейшие шаги Киев должен предпринять. Такое мнение выразил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

Российские буи "Бурак-М" способны ослепить любое противолодочное средство и обмануть его радар. Китайские обозреватели "Чжунго цзюньван" уверены, что благодаря такой разработке ВМФ РФ может пройти к любой бухте. Жизнь ПФР может приостановить выплаты для россиян, которые не снимают средства с карты более шести месяцев. Соответствующее мнение выразил экономист Михаил Коган, заявивший о том, что в фонде могут подумать о наличии у пенсионера дополнительного источника доходов. Шоу-бизнес Стало известно о последних часах жизни покойного ведущего Михаила Борисова. Откровениями поделилась продюсер Светлана Трубникова.

Юморист Максим Галкин показал в Сети утренние сборы своих детей в школу. Комик признался, что такие хлопоты доставляют ему радость.