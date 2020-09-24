Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путину удалось вывести из себя Маркона, Польша настраивает ЕС против России, а строительство "Северного потока – 2" возобновится лишь через несколько месяцев - эти и другие события в ежедневной подборке новостей.

Политика

Россия и Белоруссия объединиться одним из трех возможных способов. Варианты перечислил Владимир Жириновский.

Украине напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала после заявления о том, что Киев имел право на его перекрытие.

Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончился неожиданно для французской стороны. Президент РФ задел самолюбие своего коллеги.

Проекты подобные "Северному потоку – 2" несут особую опасность для Евросоюза. Такое предупреждение сделал Владимир Зеленский.

Украину ждет неминуемый развал, причем произойдет это без вмешательства других стран. К этому выводу пришел Дмитрий Гордон.

Президент Польши призвал страны ООН объединиться против "агрессии" России.

Экономика

Строительство "Северного потока – 2" в ближайшие месяцы будет заморожено. Такой прогноз сделал сотрудник Фонда национальной энергобезопасности.

Армия

Украинцы назвали уничтожение российского Су-30СМ позором, который войдет в мировую историю, высмеяв уровень подготовки пилотов.

Эксперт перечислил главные достоинства российского ПТРК "Корнет" и назвал его более надежным и мощным по сравнению с американским "Джавелин".

Инцидент с выстрелом в Су-30СМ прокомментировали в США. Американцы заступились за пилота Су-35С.

Жизнь

С 1 октября 2020 г. в России вступят в силу новые правила. Изменится выдача водительских прав, выплата пособий и пенсий.

Россияне начали массово скупать недвижимость в Сочи.

Владимира Путина предложили номинировать на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Заявку уже отправили в Осло.

В России ограничения в связи с коронавирусом пока вводить не планируют, но ситуация в любой момент может измениться. Об этом заявил президент.

Шоу-бизнес

Раскрыты заработки популярных российских телеведущих. Больше всех за последний год получил Артем Шейнин.

На 75-м году жизни скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Артист долгое время боролся с болезнью.

СМИ сообщили о срочной госпитализации отца Филиппа Киркорова.

Младшая дочь Владимира Конкина умерла при загадочных обстоятельствах. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба.