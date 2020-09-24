Польша пожаловалась на Россию в ООН

Польша пожаловалась на Россию в ООН
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Варшава назвала себя приверженцем международного права

Члены ООН должны объединиться против "агрессии" РФ в отношении Украины и Грузии. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в ходе своего выступления на 75-й Генассамблее ООН.

По его словам. Варшава всегда выступала за "Мир через закон", продвигая этот лозунг во время своего членства в Совбезе. И мировой порядок не приемлет "агрессии" северного соседа.

Также Дуда упомянул о нарушении Конвенции о применении химоружия – Варшава считает, что оно до сих пор задействовано в военных конфликтах. А в 2018 году этот факт поставил под вопрос территориальную целостность и суверенитет отдельных государств. 

"Для прочного мира", убежден польский лидер, необходимо избавиться от неких "зон влияния", построив мир "равных государств". А нарушения международного права должны возыметь определенные последствия – виновных необходимо наказать.

Дуда не оставил без внимания ситуацию в Белоруссии, призвав в ООН обратить внимание на "нарушение прав человека", передает РИА ФАН.

"Не может быть согласия на репрессии против политических оппонентов, массовые аресты мирных демонстрантов и применение к ним насилия или пыток в любой стране", – заявил президент Польши.

Ранее Дуда заявил во время инаугурации, что Варшава намерена "восстановить суверенитет" Украины, существовавший до 2014 года. Он отметил, что считает своей целью "возвращение" Незалежной утраченных территорий, правда, добавив, что нужно какое-то время подождать.

Егор МАЛКОВ

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