Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Бои в Карабахе не утихают, в Белоруссии по-прежнему неспокойно, обстановка в США тоже накаляется – приближаются выборы. Главные новости дня – в нашем дайджесте.

Политика

Состоялись первые дебаты Дональда Трампа и его главного соперника в предвыборной гонке – Джо Байдена. Политики устроили настоящий цирк. Действующий президент США получил от оппонента прозвище "щенок Путина".

Тем временем американский журналист дал прогноз, как повлияют выборы США на отношения России и Китая. По его мнению, это рассорит две страны.

В Белоруссии по-прежнему неспокойно. На Украине между тем придумали, как отлучить новоиспеченного президента Александра Лукашенко от власти.

Расследование "отравления" оппозиционера Алексея Навального также остается одной из главных тем. На фоне скандала вокруг берлинского пациента снова всплыли фальшивки в деле Скрипалей.

В Карабахе ситуация все так же накалена. Сегодня Азербайджан выдвинул условие, при котором бои могут прекратиться.

Экономика

Валютный рынок продолжает лихорадить. На фоне резких колебаний курсов евро и доллара эксперты делают неутешительные прогнозы. Ряд аналитиков считает, что девальвация рубля продолжится.

Шоу-бизнес

На вдову Николая Караченцова набросились с упреками. Людмила Поргина не достойна звания заслуженной артистки, заявила скандально известная блогер.

Стали известны подробности знакомства Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Их раскрыл Петр Листерман.