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11 марта в Москве атмосферное давление будет находиться выше нормы, несмотря на то, что немного упадет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
В целом в столице прогнозируется довольно комфортная погода, передает телеканал "360". В Москве не будет осадков, ожидаются переменная облачность и температура около нуля градусов. В Московской области по прогнозу будет от -4 до +1. Синоптик также сообщил о западном ветре от двух до семи метров в секунду.
Метеозависимым людям в этот день не следует употреблять алкоголь и напитки с кофеином. Кроме того, лучше избегать сильных нагрузок.
Ранее доктор Мясников рассказал об опасности популярных лекарств, которые при неправильном употреблении могут привести к летальному исходу.
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