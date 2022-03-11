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Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты России продолжается. Воздушное пространство на юге и в центральной части страны будет закрыто до 20 марта.
Об этом стало известно от Минтранса РФ, сообщает URA.RU. В ведомстве сообщили, что ограничения продлеваются до 20 марта 3:45 часов по московскому времени. Полеты временно недоступны в 11 аэропортов, среди которых Краснодар, Симферополь, Курск, Брянск, Анапа и другие.
В Росавиации рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы перевозить пассажиров. Для этого могут использоваться аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Раннее сообщалось о задержках и отменах рейсов в аэропортах Москвы.
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