Состояние французского лидера иллюстрирует отношение к событиям в мире

Последнее время в сети стало появляться все больше мемов с "грустным Макроном". Еще до того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине, официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассонье сделала серию снимков и разместила их в своем Instagram. Однако в связи с последними событиями кадры стали популярными именно сейчас.

На фотографиях Эммануэль Макрон выглядит довольно подавленным и задумчивым. Почему он пребывал в таком состоянии 18 февраля, неизвестно, однако в сегодняшней ситуации данные эмоции нашли отклик у пользователей Сети. В основном шутку с "грустным Макроном" связывают с переговорами президента, сообщает телеканал "360".

В интернете говорят, что эмоции Макрона полностью иллюстрируют отношение людей к тому, что происходит в мире. В частности, речь идет о закрытии многих магазинов и блокировке различных ресурсов. Пользователи социальных сетей пришли к выводу о том, что "Макрон – это состояние души".

Напомним, что последние переговоры Макрона с Владимиром Путиным состоялись 10 марта. Подробностей о разговоре президентов Франции и России пока не было.

Ранее Макрон заявил о том, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом Евросоюза. Он также отметил, что заявки подали еще Грузия и Молдавия.