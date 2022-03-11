"Грустный Макрон": фотографии президента Франции разобрали на мемы

"Грустный Макрон": фотографии президента Франции разобрали на мемы
Эмманюэль Макрон. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Состояние французского лидера иллюстрирует отношение к событиям в мире

Последнее время в сети стало появляться все больше мемов с "грустным Макроном". Еще до того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине, официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассонье сделала серию снимков и разместила их в своем Instagram. Однако в связи с последними событиями кадры стали популярными именно сейчас. 

На фотографиях Эммануэль Макрон выглядит довольно подавленным и задумчивым. Почему он пребывал в таком состоянии 18 февраля, неизвестно, однако в сегодняшней ситуации данные эмоции нашли отклик у пользователей Сети. В основном шутку с "грустным Макроном" связывают с переговорами президента, сообщает телеканал "360"

В интернете говорят, что эмоции Макрона полностью иллюстрируют отношение людей к тому, что происходит в мире. В частности, речь идет о закрытии многих магазинов и блокировке различных ресурсов. Пользователи социальных сетей пришли к выводу о том, что "Макрон – это состояние души". 

Напомним, что последние переговоры Макрона с Владимиром Путиным состоялись 10 марта. Подробностей о разговоре президентов Франции и России пока не было. 

Ранее Макрон заявил о том, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом Евросоюза. Он также отметил, что заявки подали еще Грузия и Молдавия.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Вероятность - 49%": эксперт назвал возможную виновницу Третьей мировой войны

Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома

Пентагон готовил особое биооружие на границе с Россией - Минобороны

Американские военные ученые работали над биоагентами, которые могут избирательно поражать разные этнические группы населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей