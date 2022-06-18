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Дочь американского лидера Джо Байдена Эшли в своем дневнике рассказала, что раньше принимала душ вместе с отцом. Отрывки привел журналист телеканала Fox News Такер Карлсон, который открыто выступает против президента США, пишет Life.
Девушка написала, что всю свою жизнь была помешана на мальчиках – в этом она отчасти винит свое детское воспитание.
"Я помню, как занималась сексом с друзьями в юном возрасте, принимала душ с моим отцом (вероятно, это неуместно)", – написала она.
О каком именно возрасте идет речь она не уточняла.
Журналист рассказал, что после утечки личной информации о наследнице Джо Байден оказался крайне взбешен. Он привлек силы ФБР, чтобы наказать всех причастных. Президент США поручил провести обыски у работников СМИ, которые завладели дневником Эшли. Власти настаивают, что инцидент был кражей имущества дочери главы страны.
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