Байден в бешенстве: в США раскрыли интимную тайну президента

Байден в бешенстве: в США раскрыли интимную тайну президента
Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отношения лидера с наследницей стали достоянием общественности

Дочь американского лидера Джо Байдена Эшли в своем дневнике рассказала, что раньше принимала душ вместе с отцом. Отрывки привел журналист телеканала Fox News Такер Карлсон, который открыто выступает против президента США, пишет Life.

Девушка написала, что всю свою жизнь была помешана на мальчиках – в этом она отчасти винит свое детское воспитание. 

"Я помню, как занималась сексом с друзьями в юном возрасте, принимала душ с моим отцом (вероятно, это неуместно)", – написала она. 

О каком именно возрасте идет речь она не уточняла.

Журналист рассказал, что после утечки личной информации о наследнице Джо Байден оказался крайне взбешен. Он привлек силы ФБР, чтобы наказать всех причастных. Президент США поручил провести обыски у работников СМИ, которые завладели дневником Эшли. Власти настаивают, что инцидент был кражей имущества дочери главы страны.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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