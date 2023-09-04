Самый популярный город Европы атакуют миллионы крыс: объявлена тревога

Объявлен режим ЧС

В самом популярном и древнем городе Европы, столице Италии Риме началось нашествие крыс. Число грызунов уже превысило семь миллионов. Эксперты говорят, что это самая настоящая "крысиная эпидемия". По данным шокирующей статистики, сейчас на одного жителя Рима приходится две с половиной тысячи крыс. Численность города составляет 2,8 миллиона человек. Выходит, что крыс в городе больше, чем людей, что ужасает.

Власти города бьют тревогу и объявили режим ЧС, а местные и федеральные СМИ уже активно обсуждают скандальную тему. Говорят о возможном "заражении" Рима, ведь крысы являются переносчиками болезнетворных бактерий и инфекций.

Крысы заселили в частности и памятник архитектуры Колизей, что вызывает панику как у местных жителей, так и у туристов. Люди публикуют в соцсетях фото и видео. на кадрах которых крысы кишат в Колизее, на улицах и вокруг помоек, а службы санитарных норм уже во всю выражают свои недовольства.

Сенатор оппозиционер Клаудио Дуригон заявил, что Рим фактически превратился в большую свалку, а мэр города и представители министерства культуры уверяют, что ситуация находится под контролем.