Как накажут мать Собчак за вояж по странам НАТО

Как накажут мать Собчак за вояж по странам НАТО
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сенатор Нарусова ведет себя рискованно

Как известно, у жителей нашей страны есть немало вопросов к семейству телеведущей Ксении Собчак. Сама "блондинка в шоколаде" давно обзавелась израильским паспортом, а ее родные также ведут себя неоднозначно. Большой скандал разгорелся вокруг ее матери, члена Совфеда Людмилы Нарусовой.

Стало известно, что этим летом сенатор посчитала уместным устроить вояж по нескольким странам, входящим в недружественный России Североатлантический альянс. Такую информацию публикует телеканал "360".

Совершать подобные действия без согласования с руководством Совета Федерации недопустимо. Об этом журналистам рассказал руководитель комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко. Также стало известно, каким образом накажут родительницу Ксении Собчак.

"В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", – подчеркнул государственный деятель.

Тимченко напомнил, что из-за высокого статуса путешественница имеет доступ к конфиденциальным данным.

К слову, ранее Ксению Собчак подняли на смех. Телеведущая оказалась никому не нужна за границей

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

Почему дочь патриота Харатьяна живет в недружественной стране

Актер рассказал о наследнице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей