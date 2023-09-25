Как накажут мать Собчак за вояж по странам НАТО

Сенатор Нарусова ведет себя рискованно

Как известно, у жителей нашей страны есть немало вопросов к семейству телеведущей Ксении Собчак. Сама "блондинка в шоколаде" давно обзавелась израильским паспортом, а ее родные также ведут себя неоднозначно. Большой скандал разгорелся вокруг ее матери, члена Совфеда Людмилы Нарусовой.



Стало известно, что этим летом сенатор посчитала уместным устроить вояж по нескольким странам, входящим в недружественный России Североатлантический альянс. Такую информацию публикует телеканал "360".



Совершать подобные действия без согласования с руководством Совета Федерации недопустимо. Об этом журналистам рассказал руководитель комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко. Также стало известно, каким образом накажут родительницу Ксении Собчак.

"В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", – подчеркнул государственный деятель.

Тимченко напомнил, что из-за высокого статуса путешественница имеет доступ к конфиденциальным данным.

К слову, ранее Ксению Собчак подняли на смех. Телеведущая оказалась никому не нужна за границей

