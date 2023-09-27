Сергей Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Мэр подписал соответствующие документы

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания на пост мэра столицы, соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Выбор мэра города проходили с 8 по 10 сентября. Победу одержал Сергей Собянин, вступивший в должность на торжественной церемонии инаугурации спустя восемь дней после окончания выборов.

Выступая впервые после назначения в должность заседания Президиума Правительства Москвы, Собянин объявил, что государственные программы по развитию столицы были обновлены. Многие программы будут изменены до конца текущего года.

Напомним, торжественная церемония инаугурации мэра Москвы состоялась в концертном зале "Зарядье", о чем ранее писало "Утро".