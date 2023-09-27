Сергей Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Сергей Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания
Сергей Собянин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Мэр подписал соответствующие документы

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания на пост мэра столицы, соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Выбор мэра города проходили с 8 по 10 сентября. Победу одержал Сергей Собянин, вступивший в должность на торжественной церемонии инаугурации спустя восемь дней после окончания выборов.

Выступая впервые после назначения в должность заседания Президиума Правительства Москвы, Собянин объявил, что государственные программы по развитию столицы были обновлены. Многие программы будут изменены до конца текущего года.

Напомним, торжественная церемония инаугурации мэра Москвы состоялась в концертном зале "Зарядье", о чем ранее писало "Утро".

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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