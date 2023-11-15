Обладателям этих черт характера долгая и счастливая жизнь гарантирована

Обладателям этих черт характера долгая и счастливая жизнь гарантирована
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Оказалось, что все долгожители имеют много общего

Всем нам хочется дожить до глубокой старости, наблюдать, как растут наши дети, внуки и правнуки, оставаться в хорошей физической форме и как можно реже болеть. Наука не стоит на месте, и не исключено, что в будущем жизнь и молодость человека можно будет продлить каким-нибудь лекарством. Тем не менее, природные способы сделать это существуют уже сейчас, и они кроются в нашем складе личности.

Так, ученые из Мадридского университета протестировали порядка 14 тысяч долгожителей (возраст тестируемых составлял 100-107 лет) и выяснили, что всем им свойственны одни и те же черты характера, замедляющие процессы старения.

Все испытуемые отличались пытливым умом, искренностью, любовью к обучению и познанию, активностью, жизнерадостностью и смелостью – обладателям этих черт характера, по заявлению экспертов, долгая и счастливая жизнь гарантирована. Такие люди были добры к себе и другим, интеллектуально развиты. Также их характеризовало отсутствие страха перед чем-то новым.

Ранее был найден нехитрый способ отсрочить старость.

Источник: Утро.ру
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