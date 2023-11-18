Дикая обезьяна накинулась на людей в Москве: есть пострадавшие

Дикая обезьяна накинулась на людей в Москве: есть пострадавшие
Фото: unsplash.com
Жителям пришлось вызвать полицию

В столичном районе Орехово-Борисово случился странный инцидент. Агрессивная обезьяна набросилась сначала на собственного хозяина, искусав его, а после выскочила в подъезд и начала кидаться на жителей дома по улице Ясеневая.

Взбешенное животное не позволяло к себе приблизиться и нападало на всех, кто подходил на опасную дистанцию. Угомонить дикую зверушку не получалось ни у кого.

Как позже оказалось, полицию вызвала женщина, чьему гражданскому мужу и принадлежал экзотический зверек. Она не знает, почему внезапно питомец из жарких стран кинулся на хозяина с укусами, а после агрессивно начал набрасываться на всех, кто проходил мимо.

Правоохранители забрали с собой владельца необычного домашнего животного. Мужчина пострадал от укусов, но пока неизвестно, насколько серьезны нанесенные ему питомцем травмы. Пока же хвостатый нарушитель спокойствия посажен под домашний арест в вольере, расположенном в квартире, где он живет.

Московский инцидент с нападением животных – не первый за последнее время. Нечто подобное произошло в Красноярске. Правда, там речь шла о дикой белке, которая сумела пробраться в квартиру, расположенную в центре города, и напала на ее обитателя с укусами. Мужчина не пострадал, но это уже далеко не первый случай, когда дикие животные нападают на людей.

Ранее мы писали о забавном случае, когда пес решил, что все хозяева ушли, и тоскливо завыл. В это время хозяйка наблюдала за ним со второго этажа дома.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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