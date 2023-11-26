Совет из интернета "убил" кожу лица: не попадайтесь на уловку

Доверчивые люди поверили ужасным советам и пострадали

С развитием интернета, конечно, во многом стало легче. Быстрее находится информация про что угодно: советы психолога, строительство и ремонт, как сшить платье или улучшить кожу. Беда в том, что проверить профессионализм советчика в Сети невозможно. Нередко советы из интернета заставляют седеть и терять дар речи настоящих косметологов, поскольку "убивают" кожу лица – не попадайтесь на уловку.

Дезодорант для матирования кожи

Этот совет приобретает все больше популярности, но делать так ни в коем случае нельзя. Любой специалист по уходу за кожей объяснит, что антиперсперант работает с потовыми железами, но никак не с жировыми. Да, он предотвращает появление лишней жизкости, но если мазать им лицо, не за горами угри, воспаления и прочие "радости" пубертата. И, между прочим, не исключен химический ожог, а потом – шелушение.

Прыщ, подсушенный зубной пастой

Не полезна для кожи лица и зубная паста, которой советуют бороться с прыщами. Состав средства для чистки зубов способен серьезно сжечь кожу, а также вызвать аллергию. Самое безобидное последствие – чрезмерная сухость, которую кожа будет компенсировать выделением лишнего жира. А значит, не за горами новые прыщи.

Тоник из хлоргексидина

Этим советом пользуются даже некоторые звезды, несмотря на его крайний вред. Состав уничтожит, конечно же, вредные бактерии, но и хорошие не пощадит. А ведь полезная флора защищает от неблагоприятной среды. Не говоря уже о том, что хлоргексидин делает кожу тоньше и суше, а значит – приводит к более быстрому старению. Лучше пользоваться тоником, созданным специально для кожи лица.

Скраб из подручных средств

В интернете сотни рецептов домашних скрабов, когда с гелем для душа смешивают кофе, соль или сахар. Спору нет, это полезные составы... но для тела. Лицо они могут повредить. А в рану легко попадут бактерии, вызывая воспаление. Лучше пользоваться кислотными или энзимными пилингами, созданными специально для лица.

Кокосовое масло вместо увлажняющего крема

Советчики из сети рекомендуют это масло для всего организма. На самом же деле весьма жирное вещество вполне способно закупорить поры. Оно подходит для пяток, в скрабы для тела. Но на лицо наносить точно не стоит.

Любые советы, найденные в интернете, лучше перепроверять. Спросить у специалистов, обратиться на сайт косметологической клиники – да мало ли способов уточнить информацию. Не стоит наугад использовать найденный на форуме или сайте совет, рискуя собственной красотой, а то и здоровьем.

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