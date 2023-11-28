Министр науки и образования предложил отказаться от Болонской системы

Валерий Фальков встретился с ректорами российских вузов, чтобы обсудить реформу высшего образования

Погодные катаклизмы, прошедшиеся по приморским городам, не смогли помешать встрече Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования, и ректоров вузов России. На встрече обсуждали, как реформировать отрасль, чтобы отказаться от принятой некогда Болонской системы.

Участвовавшие во встрече ректоры не возражали против перемен. Весной текущего года прозвучала информация о том, что планируется отказ от бакалавриата и магистратуры, ради принципиально новых уровней образования: базового и специализированного высшего. Срок по первому составит 4-6 лет, по второму – 1-3 года. Весной же шесть вузов начали пробовать новую методику.

Сегодня, считает министр, многие работодатели требуют в комплект магистратуру, чтобы считать диплом "полным". Из-за этого выпускники бакалавриата теряются при поиске работы и многим приходится оканчивать магистратуру для полноты образования. Хотя магистерские учебные планы во многом схожи или дублируют учебную программу бакалаврской программы.

Фальков полагает, что базовый уровень должен быть достаточным для выхода новых игроков на рынок труда. Специалитет предполагается двух видов: исследовательского и профессионального. Первое – для будущих ученых, второе – для собирающихся углубить профессиональные навыки.

Также Валерий Фальков добавил, что новая модель должна отвечать мировым трендам образования, ведь наша страна не изолирована от мира. И программы вузов должны адаптироваться к переменам на рынке труда, чтобы выпускать не толпы бесполезных и неактуальных специалистов, а закрывать актуальные требования рынка.

В своем выступлении министр заметил, что приемная кампания следующего года должна пройти уже на новых программах. Однако он признает, что готовы к переменам далеко не все, и намерен обсуждать изменения не только с главами ВУЗов, но и с педагогами.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований, считает, что чем быстрее система реагирует на требования жизни, тем больше успеха. Кроме того, полагает Кузнецов, необходимо помнить о том, что люди получают диплом, чтобы найти хорошую работу, поэтому необходимо в первую очередь смотреть на потребности рынка труда и запросы работодателей, а также обсуждать с ними новые изменения.

Ранее мы писали, что при недостатке дипломированных специалистов ежегодно сомнительные курсы выпускают сотни "ведьм" и "колдунов".

