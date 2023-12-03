Когда можно и категорически запрещено терять перчатки: какие существуют поверья

Не всегда это может обернуться плохими последствиями

Существует поверье, что потеря перчатки или варежки – плохой знак. Однако есть много деталей и поправок к этому поверью. Где потеряна перчатка, утрата какой из двух хуже, что означает цвет аксессуара – у всего есть смысл.

Считается, что потерять варежку или перчатку – плохой знак, который обещает проблемы, ссоры и болезни. Однако даже в этой ситуации можно найти хорошее. Например, обстоятельства потери могут предсказать грядущее. Так, например, если потеряна старая или уже потертая перчатка, то впереди будут перемены к лучшему, потому что потеря забрала с собой все плохое. А вот если утеряна была любимая варежка, это к мелким неурядицам. Подарок близкого человека терять тоже чревато – может появиться трещина в отношениях с ним.

Самый приятный сюрприз (и это не оговорка) предвещает потеря обоих предметов разом. Это значит, что впереди обновка или серьезное повышение на работе. Плохо не найти потерянную перчатку, если это был подарок: к конфликтам. Ну и самая бытовая примета: дорогие перчатки "посеять" – к расходам.

Важно и то, с какой руки утрачена перчатка. Правая – значит, не исключены сложности на работе или наоборот, выгодные знакомства. А левая обещает обман или проблемы в семье. Неплохо потерять перчатки в Новогоднюю ночь: это обещает удачный год и положительные перемены в жизни.

В гостях терять варежки не стоит – к ссоре. Лучше в магазине, это предвещает внезапную прибыль. А если хотите крепкого здоровья, умудритесь "посеять" этот аксессуар возле церкви.

Кстати, важен и цвет потери! Утратить фиолетовую или черную перчатку – значит, расстаться с частью проблем. Скорее избавьтесь от второй. Если потеряли светлую – ждите любви и романтической встречи, а красную – страстей и романов. Зеленую или синюю перчатку теряют к быстрому исцелению или хорошему самочувствию. А многоцветную пеструю – к неожиданным переменам.

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