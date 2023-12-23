Ни за что не маринуйте шашлык в этой посуде: советы шеф-повара

Всего из-за одной детали вкус может быть испорчен окончательно

Многие считают, что для приготовления вкуснейшего шашлыка достаточно выбрать правильное мясо и как следует его замариновать. Однако этим дело не ограничивается – в процессе мы часто забываем о самой емкости, в которой свинина, говядина или курица будут доходить до нужной кондиции.

Правильный выбор емкости для маринада – залог идеального вкуса шашлыка, считает известный кулинар Антон Сидельников. Он рассказал, какие варианты предпочтительнее, а от каких стоит отказаться.

По словам профессионала, лучше всего использовать эмалированную, тефлоновую посуду или нержавейку. Они не оставляют посторонних привкусов и не взаимодействуют с продуктами.

К алюминиевым или чугунным емкостям следует относиться с опаской – в них шашлык может приобрести металлический привкус, теряя свои вкусовые качества.

Как видите, тара для маринования важна не менее специй и ингредиентов. Учитывая эти нюансы, вы точно приготовите вкусное мясо для шашлыка, которое оценят гости и близкие!

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