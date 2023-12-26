Стирать одежду на этом режиме в машинке опасно: и вот почему

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Многие по привычке ради экономии времени включают чаще всего получасовой режим при выборе стирки на машинке. Однако оказалось, что такая привычка гарантирует неприятные последствия для барабана.
Все дело заключается в низкой температуре, на которой чаще всего стирает машинка при экспресс-режимах. Именно в такой среде патогены начинают активно размножаться.
До 60 градусов плесневые споры вовсе не погибают от нагрева. Поэтому для безопасной стирки подойдет горячая вода – если это, естественно, не повредит саму ткань.
К таким же "опасным режимам" можно отнести и ночной. Вещи, оставленные в барабане на несколько часов, начинают уже неприятно пахнуть из-за обилия микроорганизмов, которые успевают размножиться за такой, казалось бы, короткий срок.
Поэтому в барабане белье храниться не должно – вывешивайте его сразу же после стирки.
А ранее мы рассказывали о секретной функции в стиральной машине.
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