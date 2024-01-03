Погода в Рождество 7 января расскажет, каким будет год: приметы и суеверия

Погода в Рождество 7 января расскажет, каким будет год: приметы и суеверия
Фото: unsplash.com
Когда-то по некоторым событиям старались угадать, чего ждать от приходящих 12 месяцев

Наши предки немало значения придавали приметам, определяя по ним ближайшее и не очень будущее. Приметы связаны и с Рождеством. Определенные признаки в этот день подсказывали им, чего ждать от грядущего года и на какой урожай можно надеяться.

Например, солнечная погода и ясное небо в этот день предсказывают богатый хлеб, а обильные звезды – хороший урожай гречихи. Если было морозно, то ждали жаркого лета. Оттепель предупреждала о затяжной или холодной весне, раннюю весну обозначал сильный ветер со осадками.

Снег накануне Рождества был отличной приметой, а если его было мало или он подтаял, то ожидали позднюю или холодную весну, что означало проблемы с урожаем. На них же указывало совпадение праздника и полнолуния.

Предки готовили к Рождеству новую одежду, считая, что это к удаче. Отсюда и пошла уже современная традиция встречать Новый год в том, что еще ни разу не надевалось.

Важной приметой было приготовление сочива в праздник. Если каша получалась невкусной и пресной, это означало грядущие неприятности. А еще худшим знаком был "побег" варева из горшка. А вот если блюдо однозначно удалось, ждали в новом году достатка и удачи. В рождественский пирог иногда клали монетку, чтобы угадать, кому из членов семьи особенно повезет с деньгами в новом году.

Однозначно плохой приметой было увидеть в доме мышь в сочельник или на Рождество. Не приветствовались также потери чего-то, разбитое зеркало или визит незнакомой женщины в дом. Также в Рождество не брали взаймы, чтобы не перекинуть долги на весь год.

Ранее мы писали о том, откуда взялось суеверие, запрещающее передавать вещи через порог.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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