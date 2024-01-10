Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Самым популярным оказался столичный метрополитен с МЦК

За праздничные каникулы на столичном транспорте было совершено 63,5 миллиона поездок – приведенный показатель больше на 4% аналогичного прошлогоднего периода, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Наибольшим спросом у жителей и гостей столицы пользовался московский метрополитен с МЦК (практически половина всего показателя) – 29,4 миллиона поездок. На "наземке", в которую вошли коммерческие перевозчики, за новогодние выходные совершили 12,2 миллиона поездок.

На такси и каршеринге же в столице было совершено 14,7 миллиона поездок. На МЦД и трамваях – по 5,3 и 1,9 миллиона соответственно.

В среднем на протяжении всего праздничного периода загруженность московских дорог не поднималась выше 2-3 баллов. В среднем по Москве, отметил Собянин, ежедневно передвигалось по городу 2,02 млн уникальных машин.