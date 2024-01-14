Внимательные зрители заметили дикий киноляп в сказке "Морозко": что ела Марфуша

Из-за невнимательности ассистентов актрисе, игравшей Марфушу, пришлось есть в кадре не яблоки

Несколько поколений российских зрителей смотрели и продолжают смотреть сказки Александра Роу. Фильм "Морозко" – один из самых любимых среди наших соотечественников. Однако за 60 лет существования фильма никто так и не заметил один дикий киноляп.

Фильм о приключениях бедной сиротки Настеньки обожали не только в Союзе. Сказка была традиционным новогодним фильмом в Чехословакии. Все персонажи в киноленте прекрасные и яркие, сыгранные талантливыми актерами.

Одна из самых заметных ролей – дочь злобной мачехи, Марфушенька-душенька. В фильм Инна Чурикова, сыгравшая Марфушу, попала благодаря случаю – столкнулась в коридорах своего театрального училища с ассистентом режиссера и ее заметили. А позже понравилась самому Роу на пробах.

Злая дочь у актрисы получилась великолепно. Настолько, что долгие годы никто не замечал маленький забавный киноляп в одном из эпизодов – когда Марфушу отвезли в лес, чтобы и ей добрый Мороз дал богатое приданое.

Снимали сцену под Мурманском, и было безумно холодно. По задумке Марфуша с аппетитом закусывала в ожидании старика Мороза, запивая это все мутным напитком из роскошной бутылки. Но на съемках оказалось, что вместо яблок, которые должна была грызть девушка, в корзинку кто-то невнимательный положил несколько луковиц. Чурикова не рискнула спорить и послушно грызла горький едкий лук. Но делала это с таким артистизмом, что разглядели подмену фрукта едким луком только совсем недавно.

Ранее мы рассказывали об ошибке, допущенной при съемке фильма "Невероятные приключения итальянцев в России".

