Легендарная сцена с варениками в культовом фильме оказалась дичайшим киноляпом

На ляп в комедии "Вечера на Хуторе близ Диканьки" годами не обращали внимания

Много поколений кинозрителей с удовольствием пересматривают фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", смеясь над злоключениями черта и восторгаясь смекалкой кузнеца Вакулы. Однако мало кто обратил внимание, что в одной из ставших легендарными сцен допущен грубый ляп из-за сложного монтажа кадров.

Александр Роу снял немало шикарных сказок, которые смотрели наши бабушки и дедушки, родители, а теперь мы сами с удовольствием пересматриваем их с детьми. И приключения колдуна Вакулы, влюбленного в капризную красавицу Оксану, веселили всех. На фильм даже сняли музыкальный римейк несколько лет назад.

Для шестидесятых многие приемы и спецэффекты получились шикарными. Сейчас, конечно, компьютерные монтажи и дипфейки могут сотворить что угодно, да и тогда киношники жгли напалмом, творя чудо на экране. Но и они не застрахованы были от мелких и крупных недочетов.

Момент, где колдун Пасюк телекинезом переправляет вареники из миски в плошку со сметаной, а затем силой мысли же направляет их себе в рот, помнят все. Но вряд ли кто-то разбирал эту сцену покадрово и заметил, что тарелка, перемазанная сметаной, в ближайшем кадре идеально чистая.

Это случилось потому, что сцену выстраивали по методу обратной перемотки кадров. Николай Яковченко, играющий Пасюка, сплевывал вареники в миску, а потом помощники макали их в сметану с помощью тонких булавок. В итоге сцена магического ужина великого колдуна получилась смешной и волшебной, а про досадный ляп режиссер просто-напросто забыл. Фильм, само собой, от этого не стал менее гениальным.

Ранее мы обращали внимание на несоответствия в нашумевшем сериале "Слово пацана".

