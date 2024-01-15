Мечта каждой женщины: что Ипполит подарил Наде в "Иронии судьбы"

Баснословной стоимости презент был крайне редким в Союзе

В кино советского периода попадало немало деталей, отражавших эпоху. В том числе и страшный дефицит на зарубежные товары. Кусочек заграничного шика и подарил своей невесте Наденьке Ипполит.

Представительный мужчина принес своей возлюбленной скромную на вид коробочку, внутри которой скрывалась мечта каждой женщины: французские духи Climat от Lancôme.

Современники фильма, а точнее, современницы, наверняка завистливо вздыхали, представляя себе легкий цветочный аромат, который тогда считался символом женственности и элегантности. Эти духи были едва ли не самые популярные и дефицитные в Союзе. Учитывая небогатый ассортимент парфюма в те годы, советские женщины были бы счастливы получить бело-голубую коробочку в подарок. Но везло так далеко не всем.



Крошечный флакончик стоил 45 рублей – феерические деньги для 70-х. По легенде, ученица "родителя" Lancome Армана Птижана умудрилась очаровать Никиту Хрущева и благодаря этому Ланком смог поставлять в СССР духи, а позже и остальную свою продукцию.

Как бы то ни было, а легендарные духи Надя на Новый год получила. Но ни шикарнейший подарок, ни отношение представительного жениха не оценила, предпочтя ему скромного московского врача.

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