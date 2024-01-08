Охлобыстин раскрыл тайный смысл кинохита "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Актер объяснил, почему картина пользуется успехом так долго и не надоедает россиянам, несмотря на ежегодный просмотр

Фильм о приключениях мягкотелого доктора Жени Лукашина в Северной столице почти тридцать лет пользуется любовью советских, а затем российских телезрителей. Для многих предпраздничная готовка неразрывно связана с этим кинохитом. Актер Иван Охлобыстин поведал, отчего фильм пользуется многолетним успехом и в чем потаенный смысл картины.

Исполнитель роли Андрея Быкова в "Интернах" отметил, что "Ирония судьбы" идеально отразила тренд семидесятых, когда советские гражданки максимум внимания уделяли работе, и нередко это происходило в ущерб личной жизни. Артист считает главной целью фильма – показать предпраздничные отношения людей: как они живут, выполняют домашние хлопоты, делят быт. Взаимодействие мужчины и женщины, уверен Охлобыстин, всегда было важным для человечества вопросом. Он считает, что оба пола сложные и в их общении немало недомолвок, преодолеть которые общество способов не предлагает. Поэтому, по его словам, важны фильмы, дающие ответ, как удается решать подобные проблемы.



Звезда "Холопа" также заметил, что традиция много трудиться и терять из-за этого семейное счастье продлилась и в 80-х, что показал другой фильм Эльдара Рязанова, "Служебный роман". Двумя десятилетиями раньше, в 60-х, в кино пользовался популярностью типаж матери-одиночки.

Сам актер и режиссер хотел бы снять фильм об отношениях мужчин и женщин именно сегодня, в период СВО.

Ранее мы писали, что во время поездки в Донбасс Иван Охлобыстин словил пулю.

